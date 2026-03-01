Високото кръвно налягане често се подценява или неправилно диагностицира заради грешки в домашното измерване. Темата коментира кардиологът от „Александровска” болница доц. Стефан Найденов в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Доц. Найденов подчерта, че диагнозата хипертония не се поставя при еднократно отчитане на висока стойност и е нужно проследяване. "За хипертония при домашно проследяване говорим тогава, когато при многократни измервания стойностите са равни или надвишават 135 на 85. е е правилно при едно посещение и едно-две измервания да поставим диагноза хипертония. Нужно е проследяване", обясни той.

Кардиологът обърна специално внимание на условията, при които се измерва кръвното у дома. Силен телевизор в стаята може да повлияе на резултатите, тъй като напрежението и шумът активират нервната система. "Налягането изисква спокойна обстановка. Не е правилно да сме подложени на звукови или зрителни дразнения", посочи той.

По думите му пациентът трябва да е в покой поне от пет до десет минути преди да премине към измерване. Стаята трябва да бъде с умерена температура - между 20 и 24 градуса. Поне 30 минути преди измерването не бива да се пуши, да се приема кафе или да се извършва физическо натоварване. "Ако човек е изпушил цигара или е изпил кафе 15 минути преди измерването, това може да повиши налягането с 5 до 8 милиметра живачен стълб, което е важно при граничните стойности", подчерта специалистът.

Доц. Найденов отбеляза, че дъвченето на дъвка също не е безобидно. "Категорично не трябва да се дъвче. Това активира симпатиковата нервна система, ускорява сърдечната честота и може да повиши налягането", каза доц. той.

Кардиологът разясни какъв е правилният начивн за поставяне на маншета. "Измерването трябва да става на гола ръка. Не е приемливо маншетът да се поставя върху ръкав или под навит ръкав", заяви кардиологът. По думите му това може да доведе до разлика и да създаде фалшиво впечатление за хипертония.

По думите му размерът на маншета също е от значение. "Всеки пациент трябва да изпробва маншета на собствената си ръка. Тесният маншет може да отчете по-високи стойности, а неподходящият по-ниски", обясни специалистът.

При съмнение за високо кръвно доц. Найденов препоръча измерване на кръвно налягане два пъти сутрин - преди прием на медикаменти, и два пъти вечер, като се записва средната стойност. "Не най-ниската и не най-високата, а средната стойност е важната за нас", уточни той.

В край на разговора доц. Стефан Найденов сподели своята лична рецепта за здраве. „Моята препоръка към нашите зрители е да бъдат физически активни. Също нещо много важно е да прекарваме повече време с нашите близки, семейство, деца и разбира се да сме заобиколени от приятни и позитивни хора”, заключи той.

