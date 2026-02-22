Снимка: iStock
Д-р Ценка Бонева: Зад невъзможността да свалим излишните килограми понякога не се крие непостоянство или неправилно спазване на хранителен режим
Зад невъзможността да свалим излишните килограми понякога не се крие непостоянство или неправилно спазване на хранителен режим. Метаболитния синдром и инсулиновата резистентност са "подводни камъни", които могат да бъдат причина не само за трупане на мазнини, а и за редица сърдечни проблеми.
Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност могат да бъдат „подводни камъни“ за здравето, предупреждава кардиологът д-р Ценка Бонева в студиото на „Пулс“.
60% от възрастните и 30% от децата у нас - с наднормено тегло
Според кардиологът д-р Ценка Бонева метаболитният синдром представлява комбинация от рискови фактори – високо кръвно, увеличена обиколка на талията, високи триглицериди, нисък добър холестерол и повишена кръвна захар - които увеличават вероятността от диабет, инфаркт и инсулт.
Инсулиновата резистентност е механизъм, при който клетките не реагират на инсулина, което води до хронично възпаление и увреждане на кръвоносните съдове.
Д-р Бонева подчертава в студиото на „Пулс“ по NOVA NEWS, че дори слабите хора могат да имат нездравословен липиден профил. „Слабият човек не е автоматично защитен от дислипидемия, от развитие на атеросклероза. Генетиката и начинът на живот имат огромно значение“, каза тя. Лошият холестерол и високите триглицериди водят до натрупване на атеросклеротични плаки, а статините могат да стабилизират тези плаки и да намалят риска от усложнения.
Кои ядки са най-полезни за сърцето и мозъка?
Кардиологът обясни, че приемът на статини е дългосрочна стратегия: „Спирането им води до ребаунт ефект - липидите се връщат до или над предишните стойности, а това увеличава риска особено при пациенти с диабет и сърдечно-съдови заболявания“. Д-р Бонева подчерта, че медикаментите не заместват здравословния начин на живот – храненето и физическата активност остават ключови.
За пациентите с наднормено тегло специалистът препоръчва постепенно въвеждане на движение – ежедневни разходки, бавно бягане, плуване и силови упражнения в рамките на възможното.
Повече от по темата вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
