Зад невъзможността да свалим излишните килограми понякога не се крие непостоянство или неправилно спазване на хранителен режим. Метаболитния синдром и инсулиновата резистентност са "подводни камъни", които могат да бъдат причина не само за трупане на мазнини, а и за редица сърдечни проблеми.

Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност могат да бъдат „подводни камъни“ за здравето, предупреждава кардиологът д-р Ценка Бонева в студиото на „Пулс“.

60% от възрастните и 30% от децата у нас - с наднормено тегло

Според кардиологът д-р Ценка Бонева метаболитният синдром представлява комбинация от рискови фактори – високо кръвно, увеличена обиколка на талията, високи триглицериди, нисък добър холестерол и повишена кръвна захар - които увеличават вероятността от диабет, инфаркт и инсулт.

Инсулиновата резистентност е механизъм, при който клетките не реагират на инсулина, което води до хронично възпаление и увреждане на кръвоносните съдове.

Д-р Бонева подчертава в студиото на „Пулс“ по NOVA NEWS, че дори слабите хора могат да имат нездравословен липиден профил. „Слабият човек не е автоматично защитен от дислипидемия, от развитие на атеросклероза. Генетиката и начинът на живот имат огромно значение“, каза тя. Лошият холестерол и високите триглицериди водят до натрупване на атеросклеротични плаки, а статините могат да стабилизират тези плаки и да намалят риска от усложнения.

Кардиологът обясни, че приемът на статини е дългосрочна стратегия: „Спирането им води до ребаунт ефект - липидите се връщат до или над предишните стойности, а това увеличава риска особено при пациенти с диабет и сърдечно-съдови заболявания“. Д-р Бонева подчерта, че медикаментите не заместват здравословния начин на живот – храненето и физическата активност остават ключови.

За пациентите с наднормено тегло специалистът препоръчва постепенно въвеждане на движение – ежедневни разходки, бавно бягане, плуване и силови упражнения в рамките на възможното.

