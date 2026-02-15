Снимка: iStock
Говори д-р Емануил Найденов
Как да облекчим болката при дискова херния говори неврохирургът д-р Емануил Найденов от болница „Св. Иван Рилски” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Лекарят обясни, че с годините в гръбначния стълб настъпват изменения, но те не винаги са свързани със заболяване.
Дископатията е обобщаващо понятие за измененията, които дискът, намиращ се между двете костни прешлени тела, започва да се износва. А износването има степен на тежест. Дискът може да засегне нервно коренче и това предизвиква болката.
При болката в кръста в повечето случаи не се касе за дискова херния, има много други структури – междупрешлени стави и други, които може да я предизвикат.
Дисковата херния - кога болките в кръста може да са опасни
Д-р Найденов каза, че може да става дума и за ишиас.
Лекарят обясни, че лечението може да бъде консервативно и хирургично, ако се налага. Само 5% от хората, които имат такива проблеми, стигат до операция.
За облекчаване на болката трябва да има раздвижване на тялото и физическа активност.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
