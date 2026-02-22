Аронията, известна като „билката на дълголетието“, играе ключова роля в защитата на сърдечно-съдовата система, като понижава кръвното налягане, намалява нивата на лошия холестерол и се бори с оксидативния стрес. Това обясни д-р Елена Даскалова, асистент в Медицински университет - Пловдив, която повече от десетилетие изследва ефектите на растението върху стареенето и сърдечното здраве.

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в България, като около 65% от всички смъртни случаи са вследствие на инфаркти, инсулти и други усложнения. Според специалистите основните фактори, които влошават състоянието на сърцето, са възрастовите промени, натрупването на холестерол, хроничното възпаление, стресът и вредните хранителни навици.

Пиенето на чай може да подобри здравето на костите

С напредването на възрастта стените на кръвоносните съдове естествено се втвърдяват, което води до повишаване на кръвното налягане. Наред с това се нарушава липидният метаболизъм – увеличават се нивата на т.нар. "лош холестерол" и намалява добрият, което повишава риска от атеросклероза. В същото време сърдечният мускул също претърпява структурни промени, които намаляват ефективността му.

Изследванията на екипа в Пловдив показват, че сокът от арония има потенциал да забави тези процеси. В експериментален модел с възрастни лабораторни животни, приемът на арония в продължение на три месеца води до намаляване на оксидативния стрес и възпалението, подобряване на липидния профил и благоприятно въздействие върху сърдечната тъкан и кръвоносните съдове. Установено е също, че растението стимулира образуването на нови кръвоносни съдове и подпомага регенеративните процеси.

Могат ли метаболитният синдром и инсулиновата резистентност да скрият рискове за сърцето?

Според д-р Даскалова аронията може да понижи нивата на общия и на лошия холестерол, като същевременно повишава добрия холестерол - ефект, който рядко се постига с едно средство. Благодарение на силния си антиоксидантен потенциал, тя помага в борбата със свободните радикали - основен фактор за стареенето на клетките и развитието на хронични заболявания.

Специалистите препоръчват умерена консумация - около 100 до 200 мл сок дневно за възрастен човек, задължително разреден с вода. Въпреки ползите, приемът трябва да бъде внимателен при хора с ниско кръвно налягане, стомашни проблеми или такива, които приемат медикаменти за разреждане на кръвта. Необходимо е повишено внимание и при бременност и кърмене.

Повече вижте във видеото.