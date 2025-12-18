Пиенето на една чаша чай всеки ден може да се окаже не само приятен навик по време на зимния сезон, но и съюзник опирно двигателната система в напреднала възраст, сочат нови научни данни.

Остеопорозата – състояние, при което костната минерална плътност намалява, остава сериозно предизвикателство за общественото здраве в световен мащаб. Макар да засяга хора от всички възрасти и полове, най-рисковата група са по-възрастните жени. При тях загубата на костна маса се ускорява след менопаузата, а статистиката показва, че приблизително една на три жени преживява остеопоротична фрактура.

В търсене на връзка между ежедневните навици и здравето на костите учени от Университета Флиндърс в Южна Австралия изследвали влиянието на кафето и чая – сред най-консумираните напитки в света. Те анализирали данни от мащабно проучване, обхващащо близо 10 000 жени на 65 и повече години, като съпоставили 10-годишната им консумация на кафе и чай с измервания на костната минерална плътност в областта на таза и бедрената шийка – ключови зони, свързани с риска от счупвания.

Резултатите показват, че жените, които редовно пият чай, имат леко по-висока костна плътност в тазобедрената област в сравнение с непиещите чай. Макар разликата да е малка, учените подчертават, че дори такъв ефект може да има значение на ниво население.

Що се отнася до кафето, умерената консумация – около две до три чаши дневно – не показва осезаемо влияние върху костната плътност. При прием над пет чаши на ден обаче се отчита по-ниска БМД, което предполага потенциален риск, особено при жени с по-висока консумация на алкохол през живота.

Според съавтора на изследването доц. Райън Ян Лиу, негативният ефект на кафето вероятно се дължи на кофеина, който може леко да затрудни усвояването на калций и костния метаболизъм. „Тези ефекти обаче са малки и могат да бъдат компенсирани, например с добавяне на мляко“, уточнява той. За разлика от кафето, чаят съдържа катехини – растителни съединения, които подпомагат образуването на костна тъкан и забавят нейното разграждане.

„Калцият и витамин D остават основата на здравите кости, но и това, което има в чашата ви, може да има значение. За по-възрастните жени една чаша чай дневно може да бъде не просто ритуал, а малка, но полезна стъпка към по-добро костно здраве“, обобщава Лиу.

