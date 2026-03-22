С настъпването на пролетта все повече хора се оплакват от стомашен дискомфорт. Според гастроентеролога проф. Деян Желев това не е случайно - сезонната смяна оказва влияние върху целия организъм, включително и върху стомашно-чревния тракт.

„През пролетта и есента организмът се адаптира към новите климатични условия и много заболявания се обострят. Това важи и за гастрита“, обяснява специалистът.

Най-честите симптоми включват болка и дискомфорт в горната част на корема, киселини и парене зад гръдната кост. Въпреки че често става дума за гастрит, подобни оплаквания могат да бъдат сигнал и за по-сериозни заболявания.

„Когато симптомите са продължителни, пациентът трябва да потърси лекарска помощ, а не да се самолекува“, подчертава проф. Желев.

Венерически болести: Първи симптоми и предпазни мерки

Един от най-разпространените методи за самолечение е приемът на сода за хляб. Според специалиста това крие рискове.

„Содата дава временно облекчение, но след изчерпване на ефекта настъпва засилена киселинна секреция, което може да влоши състоянието. Освен това може да забави диагностицирането на сериозни заболявания, включително рак на стомаха“, предупреждава той.

Особено важно място в стомашно-чревното здраве има инфекцията с Helicobacter pylori, която е широко разпространена.

Глаукомата: Съвременни методи за диагностика и лечение

„При пациенти с упорити симптоми, фамилна обремененост или усложнена язва е задължително да се изследва за хеликобактер. При доказване се провежда ерадикационна терапия“, обяснява гастроентерологът.

Инфекцията може да се установи чрез гастроскопия или чрез по-лесен и неинвазивен фекален тест. Важно условие обаче е пациентът да не е приемал медикаменти за намаляване на стомашната киселина поне 4 седмици преди изследването, за да се избегнат фалшиво отрицателни резултати.

Нелекуваната инфекция може да доведе до хронично възпаление, атрофичен гастрит и повишен риск от развитие на рак на стомаха.

Могат ли метаболитният синдром и инсулиновата резистентност да скрият рискове за сърцето?

По отношение на т.нар. „колит“, проф. Желев уточнява, че в много случаи става дума за синдром на раздразненото черво - функционално разстройство, което не е животозастрашаващо, но сериозно влошава качеството на живот.

За превенция специалистът препоръчва балансирано хранене, избягване на пикантни и тежки храни, както и редовна физическа активност.

„Храненето трябва да е умерено - по-често, но с по-малки порции. Крайностите в диетите също могат да доведат до здравословни проблеми“, допълва той.

