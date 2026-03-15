По данни на Световната здравна организация всяка година се откриват около 250 милиона нови случаи на венерически заболявания. Какви са симптомите и предпазните мерки? Темата коментира проф. Снежина Василева от Александровска болница в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

"Понякога инфекцията, която е придобил някой по полов път, е безсимптомна. Така че може човекът, било то от женски или от мъжки пол, да не знае и да предаде инфекцията на партньора си и тя да протече безсимптомно, например при жената, което е много често", каза специалистът.

Симптомите, които могат да се появят при мъжете, са нетърпима болка, парене, невъзможност да се извърши окончателно уринирането. Също така се наблюдават хронични простатити при мъжете, които могат да доведат до вторичен стерилитет и при двата пола. При жената може да се наблюдава пропълзяване на инфекцията в коремната кухина, дори до черния дроб.

"Първите симптоми не са много забележими, както това е при гонококовия уретрит. Най-вече се касае за една сутрешна капка при мъжете - едно прозрачно, серозно течение от уретралния канал. Както и при жените може да бъде напълно безсимптомно, защото главният проблем се намира в цервикалния канал, в шийката на матката", каза проф. Василева.

"Но усложненията могат да протекат с други симптоми, които са екстрагенитални - може да се наблюдава засягане на цялостното здраве - на много органи и системи. Най-вече ставни оплаквания, ревматологични оплаквания", каза още тя.

