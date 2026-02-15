За болките в кръста, зад които може да се крие животозастрашаващо състояние, говори началникът на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия проф. д-р Валентин Говедарски в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Лекарят обясни, че аневризмата е всяка артерия, която има локално разширение. 3 см е аневризма, която трябва да бъде проследявана, средна е тази до 4,5 см, а над 5,5 – 6 см са големите. Честотата на образуване е 70% в коремната кухина и 10% са в подбъбречните артерии.

Аневризмите не болят, но експанзивният растеж притиска определени органи и структури, които дават различна симптоматика в диапазона на коремната болка. И затова трябва да се прецизира за какво става дума.

Диагностиката е с ехографско изследване.

Необходимо е да се проследява състоянието и при нужда - се прави операция.

