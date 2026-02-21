Шумът в ушите не е самостоятелно заболяване, а симптом, който може да бъде израз на различни състояния. Това обясни в студиото на „Пулс“ отоневрологът д-р Даниела Меджидиева.

По думите ѝ т.нар. тинитус синдром се проявява по различен начин при отделните пациенти. Най-често става дума за субективен шум – такъв, който се чува единствено от пациента. Той може да бъде описван като свистене, бучене, шум на водопад, да бъде постоянен или периодичен, а понякога и пулсиращ. Характерът на шума е важен ориентир за специалиста в търсенето на причината.

Съществува и обективен шум, който, макар и по-рядко, може да бъде чут и от лекаря при преглед. Този тип шум също насочва диагностиката в определена посока и често е свързан със съдови проблеми.

Продължителността на симптома има значение. Краткотраен шум може да бъде предизвикан от сравнително безобидни причини, като натрупване на ушна кал или възпалителни процеси в средното ухо и евстахиевата тръба. След отстраняване или лечение на основния проблем оплакванията обикновено изчезват. По-неблагоприятна е прогнозата при шум, произхождащ от вътрешното ухо, където се намира кохлеята – структурата, която преобразува звуковите сигнали в нервни импулси. При намаление на слуха мозъкът компенсаторно засилва вътрешната си активност, което може да доведе до продължителен и понякога необратим шум, често съчетан със световъртеж заради общия път на слуховия и вестибуларния анализатор.

Сред честите причини за тинитус са сърдечно-съдовите заболявания. Артериалната хипертония например може да провокира шум, често описван като жужене. Д-р Меджидиева съветва при поява на подобно оплакване пациентите да измерят кръвното си налягане, тъй като както повишаването, така и понижаването му могат да бъдат отключващ фактор. Пулсиращият шум, синхронен със сърдечния ритъм, може да насочи към съдови аномалии.

Възрастта също играе роля. При хората над 60 години физиологичното намаляване на слуха – т.нар. пресбиакузис – е сред най-честите причини за субективен шум, който обикновено се описва като свистене. Интересен факт е, че най-често оплакванията се появяват между 60 и 69 години, а след 70-годишна възраст се срещат по-рядко, което се свързва с определени анатомо-физиологични промени в съдовете.

Излагането на силен шум в работна среда или при посещение на концерти също може да доведе до временен тинитус. В повечето случаи той отшумява до няколко дни, но ако продължи повече от седмица, е задължителна консултация със специалист.

Шийната остеохондроза е друга възможна причина. Промените в горния шиен отдел могат да нарушат кръвоснабдяването и инервацията на вътрешното ухо, което да доведе до субективен шум. В тези случаи е необходима консултация с отоневролог, тъй като проблемът засяга както периферната, така и централната нервна система.

Диагностиката започва с преглед при специалист по уши-нос-гърло, включително отоскопия и базови слухови тестове. При необходимост пациентът се насочва към отоневролог – високоспециализирана междинна специалност между оториноларингологията и неврологията. Основно изследване е тоналната аудиометрия, която определя прага на слуха, а при нужда се прилагат и по-специализирани методики.

Д-р Меджидиева предупреждава пациентите да не предприемат самолечение. Сред възможните причини са още анемии и различни метаболитни заболявания, което прави спектъра от отключващи фактори изключително широк. Именно затова точната и навременна диагностика е ключова.