Регистрирани са шест нови случая на туберкулоза от началото на 2026 г. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Хасково, съобщиха на пресконференция от Регионалната здравна инспекция. Три са рецидиви, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

"През 2025 г. общо 22 души от област Хасково са били диагностицирани със заболяването. В медицинското заведение се лекуват и пациенти от област Кърджали, като общият брой преминали болни от двата региона за миналата година е 30", съобщи специалистът по белодробни заболявания д-р Пламен Шумаков. Той посочи, че до 27 март в болницата се провежда безплатен скрининг за риск от туберкулоза, включително и за неосигурени лица. Инициативата е по повод Световен ден за борба с туберкулозата.

По данни на здравните власти около една четвърт от населението в света е заразено с туберкулозната бактерия, но при повечето хора заболяването не се развива. "Основните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица, повишена температура – най-често между 37,5 и 38 градуса в следобедните часове, загуба на тегло и нощно изпотяване", предупреди д-р Шумаков.

Според специалиста ключови за ограничаване на заболяването са ранната диагностика, контролът и правилното лечение. Болните и смъртността постепенно намаляват, като глобалната цел е справяне с епидемията до 2030 година.

Редактор: Дарина Методиева