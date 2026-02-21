Мръсният въздух и шумът са сериозни рискове за здравето на градските жители, заявява доц. Ангел Джамбов от Научноизследателски институт на Медицински университет - Пловдив. Статистиката сочи, че един човек, който живее до около 75 години, общо поглъща в белия си дроб около 4 килограма финни прахови частици.

Доцент Джамбов посочва, че замърсяването на въздуха е вторият най-значим фактор за преждевременна смърт след хипертонията. „Околната среда оказва мощно въздействие върху физическото и психическото ни състояние – тя определя дали ще бъдем физически активни, дали ще прекарваме време сред природата и колко замърсители ще погълнем“, обяснява той. Замърсеният въздух атакува не само дихателната система, но уврежда всички органи и системи чрез нискостепенно хронично възпаление, което засяга клетки, вътреклетъчни структури и кръвоносни съдове.

Проблеми и последици: Как мръсният въздух вреди на организма

Фините прахови частици повишават риска от дихателни заболявания като астма, инфекции на дихателните пътища и хронична обструктивна белодробна болест. „При деца това често води до алергични заболявания, а извън дихателната система се наблюдават сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, диабет тип 2, автоимунни заболявания, увреждане на когнитивните функции и психичното здраве“, допълва доцентът.

Той препоръчва при избора на жилище да се търси по-озеленена среда, с достъп до паркове и добра пешеходна инфраструктура.

Цялото интервю вижте във видетото.