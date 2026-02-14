Д-р Владимир Симов е психиатър с международен авторитет. Автор е на първата у нас монография, посветена на биполярното разстройство. Разработил е скрининг скала за диагностика на биполярна депресия, която получава висока оценка от най-изявените учени в областта на психиатрията.

Той търси отговора на въпроса кога зад гениалните възможности може да прозира психиатрична диагноза.

Лекарят посочи, че връзката между гениалността и биполярността е много силното конструктивно начало, в което пациентите владеят контрола и могат да се изявят в тяхната сфера. Следва разцвет, а после крах. Контролът се загубва и се превръща в проблем.

Биполярното разстройство е около 2%. Той допълни, че има концепция за разширен биполярен спектър, който обхваща други клинични форми. Така процентът става 5, което е много, посочи още лекарят. Той обясни, че от 100 души, петима имат проблем с емоциите.

Гениалността и биполярната болест се докосват дотолкова, доколкото някой човек е надарен и това се подчинява на цикличност в неговите настроения. Ако това го няма, гениеалността се изследва с друг инструментариум, каза още д-р Симов.

