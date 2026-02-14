Снимка: iStock
-
Обонянието – за връзката с мозъка и загубата на усета за миризма
-
Проф. Николай Габровски: Дефицитът на медицински сестри е катастрофа за здравеопазването
-
Мира Каленицова: Лекарствата за епилепсия у нас са с 50% по-малко, отколкото в Европа
-
За първи път у нас: Раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност (СНИМКИ)
-
След края на грипната епидемия: Учениците в Пловдив се връщат в класните стаи
-
Д-р Николова: Може би ще има и още грип, ще дойде и COVID
Д-р Владимир Симов с обяснение по темата
Д-р Владимир Симов е психиатър с международен авторитет. Автор е на първата у нас монография, посветена на биполярното разстройство. Разработил е скрининг скала за диагностика на биполярна депресия, която получава висока оценка от най-изявените учени в областта на психиатрията.
Той търси отговора на въпроса кога зад гениалните възможности може да прозира психиатрична диагноза.
Аутизъм: Защо ранната диагноза променя живота на децата?
Лекарят посочи, че връзката между гениалността и биполярността е много силното конструктивно начало, в което пациентите владеят контрола и могат да се изявят в тяхната сфера. Следва разцвет, а после крах. Контролът се загубва и се превръща в проблем.
„Високо напрежение”: Какво е да си човек с психично заболяване в България
Биполярното разстройство е около 2%. Той допълни, че има концепция за разширен биполярен спектър, който обхваща други клинични форми. Така процентът става 5, което е много, посочи още лекарят. Той обясни, че от 100 души, петима имат проблем с емоциите.
Гениалността и биполярната болест се докосват дотолкова, доколкото някой човек е надарен и това се подчинява на цикличност в неговите настроения. Ако това го няма, гениеалността се изследва с друг инструментариум, каза още д-р Симов.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни