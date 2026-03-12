По повод Световния ден за борба с бъбречните заболявания в столичната болница УМБАЛ „Св. Анна“ днес се провеждат безплатни профилактични прегледи. Инициативата има за цел да насочи вниманието към ранната диагностика на хроничните бъбречни заболявания, които специалистите определят като нарастващ глобален здравен проблем.

Световният ден се отбелязва за 20-а поредна година, традиционно във втория четвъртък на месец март. Данните обаче все повече тревожат медиците - хроничните бъбречни заболявания вече се нареждат сред десетте водещи причини за смъртност в света.

Изследвания: До 2040 г. бъбречните заболявания ще са петата причина за смъртност в света

Според специалистите около 15% от населението има някаква форма на бъбречно заболяване. Притеснителното е, че девет от десет пациенти дори не подозират, че са засегнати.

По думите на лекарите една от основните причини за късното откриване на заболяването е, че хората рядко посещават личния си лекар и не правят профилактични изследвания. Симптомите често се появяват едва в напреднал стадий, когато заболяването вече е прогресирало.

Сред основните рискови фактори специалистите посочват придружаващи хронични заболявания, както и начина на живот и хранене. Нерядко хората подценяват влиянието на това, което консумират, върху бъбречната функция.

Лекарите съветват възрастните да приемат достатъчно течности – около два литра вода дневно – и да избягват злоупотребата с нестероидни противовъзпалителни лекарства. Специално предупреждение отправят и към младите хора, които приемат хранителни добавки като протеин на прах или L-карнитин с цел по-добра физическа форма. Според медиците прекомерната им употреба може да доведе до сериозни и понякога необратими увреждания на бъбреците.

На фона на тревожната статистика нефролозите съобщават и добра новина. Хроничното бъбречно заболяване вече има собствен код в международната класификация на болестите. Според специалистите това ще помогне за по-добра организация на нефрологичната помощ и за по-точно проследяване на пациентите, нуждаещи се от лечение.

Иновация: Таблетка за тоалетна може да помогне за ранното диагностициране на бъбречни заболявания

Лекарите подчертават, че ранната диагностика и навременната терапия могат значително да забавят развитието на заболяването. Затова призовават хората да посещават личния си лекар поне веднъж годишно и да не пропускат профилактичните изследвания.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Цветина Петкова