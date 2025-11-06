Неочаквано откритие, което може да окаже пробив в медицината. Нова таблетка за тоалетна помага за ранното откриване на бъбречни заболявания. При всяко пускане на водата тя променя цвета си, ако засече белтък в урината – един от първите признаци на проблеми с бъбреците. Иновацията е създадена от младата изобретателка Идан Сю, вдъхновена от баща си, чиято болест останала неоткрита повече от десетилетие.

Според данни на Националната фондация за бъбреците на Съединените щати около 10% от населението по света страда от хронични бъбречни заболявания, а милиони умират всяка година заради липса на навременно лечение. Иновацията обаче може да промени това - таблетка за почистване на тоалетна, която не само поддържа хигиената, но и открива ранни признаци на проблеми с бъбреците.

Хронични бъбречни заболявания: Защо се бави диагнозата?

"Замислих се - защо бъбречните заболявания често остават недиагностицирани? Това ме мотивира да създам продукт, който да спомага за ранното им откриване. Исках да създам нещо, което да предупреждава хората навреме", казва Сю.



Тя решава да намери решение на проблема, след като бъбречното заболяване на баща ѝ е останало недиагностицирано повече от 10 години.



"Вдъхновението дойде от баща ми. Повече от 10 години имаше оплаквания, но едва преди две беше диагностициран, след като започна да го сърби и кожата", споделя Сю.



При всяко пускане на водата таблетката отделя почистваща пяна, която реагира на белтък в урината. Ако нивата са високи, цветът се променя от жълт на син - сигнал, че е време да се потърси лекар.



"Един от най-ранните и точни сигнали за увреждане на бъбреците е повишеното ниво на белтък в урината", казва още Сю.



Въпреки че таблетката все още не е преминала необходимите клинични изпитвания, тя вече е успяла да привлече международно внимание.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова