Най-малко 31 души бяха убити, а 169 са ранени при бомбена атака в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад, предаде "Ройтерс", като се позова на представител на правителството.

„Броят на жертвите вследствие на експлозията се повиши. Общо 31 души са загубили живота си. Броят на ранените, откарани в болници, достигна 169“, заяви заместник-началникът на полицията в Исламабад.

Най-малко седем загинали при самоубийствен атентат на сватба в Пакистан

Агенция "Франс Прес" отбелязва, че по думите на високопоставен представител на силите на реда броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

Атаката изглежда е била извършена от атентатор самоубиец по-малко от три месеца след друга подобна в Исламабад. Към момента не са известни повече подробности, отбелязва ДПА.

Шиитите съставляват около 20% от възлизащото на общо 250 милиона души население на Пакистан. Пакистанските талибани и свързани с „Ислямска държава“ екстремистки групировки са вземали на прицел шиитите в страната, въпреки че към момента нито една групировка не е поела отговорност за днешната атака.

Редактор: Ивета Костадинова