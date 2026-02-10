Американски военни са се качили на борда на санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като са проследили кораба от Карибско море. Това съобщи Пентагонът, цитиран от "Асошиейтед прес". Става дума за танкера „Акила II“, който според данни на сайта TankerTrackers.com е сред корабите, отплавали от венецуелското крайбрежие миналия месец.

Въпреки че Пентагонът не посочва официално връзка с Венецуела, страната е обект на американски петролни санкции и използва мрежа от танкери с прикрита собственост за износ на суров петрол, пише БТА.

На разпространени кадри се вижда американски военен кораб, който се движи паралелно с танкера. От Пентагона заявиха, че „Акила II“ е нарушил наложената от президента Доналд Тръмп карантина за санкционирани кораби в Карибския регион. Не се уточнява дали танкерът ще бъде конфискуван.

Според подадена от кораба информация той не е бил натоварен със суров петрол. „Акила II“ плава под панамски флаг и е санкциониран от САЩ за участие в транспортирането на нелегален руски петрол. Корабът е собственост на компания, регистрирана в Хонконг, като през по-голямата част от миналата година е плавал с изключен радиопредавател – практика, често свързвана с контрабандна дейност.

След отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари, администрацията на Тръмп обяви намерение да поеме контрол върху петролната индустрия на страната. Вашингтон разглежда конфискацията на санкционирани танкери като инструмент за ограничаване на нелегалната търговия с петрол и за упражняване на икономически натиск върху Венецуела и нейните съюзници, включително Куба.

