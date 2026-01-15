Снимка, илюстративна: iStock/Видео:"Ройтерс"
Това е шестият задържан кораб през последните седмици
Съединените щати са задържали още един петролен танкер, свързан с Венецуела. Той е конфискуван в Карибския басейн в рамките на действията срещу незаконния трафик на петрол.
Морски пехотинци и моряци са задържали танкера „Вероника“ без инциденти при акция в ранните часове преди изгрев. Разпространено видео показва войници, които се спускат с въжета на палубата на плавателния съд.
САЩ конфискуват още един петролен танкер в Карибско море
„Единственият петрол, който ще напуска Венецуела, ще бъде този, който е координиран по надлежен и законен начин“, се казва в изявлението.
Това е шестият задържан кораб през последните седмици.Редактор: Цветина Петкова
