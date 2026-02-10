Американските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.

От Въоръжените сили заявиха, че и сега плавателният съд е участвал в операции по трафик на наркотици.

САЩ нанесоха удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

„Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва още в публикацията.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.

Редактор: Цветина Петкова