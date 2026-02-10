Работещите в туристическия сектор и хранителните услуги в Гърция обявиха 24-часова национална стачка за 25 февруари 2026 г.

Протестът ще засегне хотели, ресторанти, кетъринг компании, кафенета, барове и нощни клубове в цялата страна. Предвидено е централно протестно шествие в Атина от 11:00 ч. пред Министерството на труда.

Стачка спря таксиметровите превози в Атина

Синдикатите настояват за по-добри условия на труд, по-високо заплащане, социална защита за сезонните работници и подписване на нови колективни трудови договори. Служителите протестират срещу значителното забавяне в изплащането на обезщетения и проблеми с предплатените карти за помощи.

Синдикатите твърдят, че месеци наред писмата и исканията им към Министерството на труда са оставали без отговор.