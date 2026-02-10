Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) задържа още един съучастник в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, съобщи ТАСС. Това е синът на по-рано задържания Виктор Васин - Павел Васин, който помагал за следенето на руски военни, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС.

"Федералната служба за сигурност задържа трети съучастник в подготовката на опита за убийство на първия заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Владимир Алексеев – гражданина на Русия Павел Васин, роден през 1981 г.", отбелязаха от ЦВО. Според данни на ФСС "Павел Васин осигурил на агента на Службата за сигурност на Украйна Любомир Корба и на баща си Виктор Васин, задържани по-рано, транспортни средства за външно наблюдение и за въоръжаване с укрито оръжие, като придобил също средства за технически контрол - видеорегистратор и тракер, използвани за следене и определяне на маршрутите на придвижване на обектите на посегателствата".

Зам.-началникът на руското ГРУ беше прострелян в Москва

Третият задържан по делото за атентата срещу генерал Алексеев, Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението Любомир Корба през септември 2025 г., съобщиха от ФСС. Освен това той съдействал за събирането на информация за адресите на пребиваване и автомобилите на обектите, представляващи интерес за Службата са сигурност на Украйна, като е използвал интернет приложения и търсачки, отбелязва още службата.

ТАСС съобщи, че Павел Васин е признал участието си в подготовката на атентата срещу ген. Алексеев. "Аз - Васин Павел Викторович, роден на 24.06.1981 г., през септември 2025 г. бях вербуван от Корба Любомир Михайлович за ССУ. Изпълнявах неговите поръчки за оборудване, возех го, където ми кажеше. Следях високопоставени служители, също така подготвях покушението срещу генерал Алексеев", е казал той.

Редактор: Цветина Петрова