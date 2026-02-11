Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че по време на срещата си в Белия дом е призовал израелския премиер Бенямин Нетаняху ядрените преговори с Иран да продължат. „Не беше постигнато нищо окончателно, освен че настоявах преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключена сделка“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social след тричасовата среща.

По- рано днес израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом във Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде "Франс прес". Агенцията отбелязва, че намерението на Нетаняху е да убеди Тръмп да упражни максимален натиск върху Иран.

Това е седмата среща между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт в Белия дом. Преди нея американският лидер умножи предупрежденията и заплахите към Техеран и неговите ядрени амбиции.

Тръмп и Нетаняху обсъдиха потенциално споразумение за ядрената програма на Иран

По време на срещата с Тръмп се очакваше Нетаняху да настоява пред него, че в преговорите между Иран и САЩ трябва да бъде включен и въпросът за иранските балистични ракети и забрана на Техеран да подкрепя въоръжени групировки, действащи в региона. Въпросът за ракетите е червена линия за Израел, който се намира на около 2000 километра от Иран. Нетаняху от години твърди, че само военните действия могат да решат веднъж завинаги иранския ядрен въпрос. САЩ помогнаха на Израел в 12-дневната му кампания за нанасяне на удари по стратегически ирански обекти, сред които и ядрени.

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

От Австралия, където е на визита, израелският президент Ицхак Херцог изрази надежда, че срещата между Тръмп и Нетаняху ще допринесе за борбата срещу "Империята на злото", която според него представлява Иран.

Вчера във Вашингтон Нетаняху се срещна с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те обсъждали регионални въпроси и обобщили изхода от първия цикъл от преговори между делегации на САЩ и на Иран.

Тръмп вече заяви, че предпочита с Иран да има сделка и то добра, така че "да няма ядрено оръжие и да няма ракети". Той каза, че би било глупаво, ако иранците откажат подобно предложение, но същевременно постави под въпрос доверието в иранските власти, които, според него, били много нечестни в миналото. Тръмп също така заяви, че обмисля да изпрати втори самолетоносач в региона на Иран. Техеран обаче иска да дискутира на преговори само ядрената си програма.

Първите преговори между САЩ и Иран бяха в Оман на 6 февруари.

Редактор: Цветина Петрова