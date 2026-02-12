Военен кораб на САЩ и такъв за снабдяване на флота се сблъскаха по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител.

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" са се ударили в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи изданието.

"Ройтерс" отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

"Причината за сблъсъка не е ясна, инцидентът се разследва", каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника. "И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават", допълни Ортис.

Редактор: Станимира Шикова