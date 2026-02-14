Защо едно отдалечено парче земя се оказа в центъра на световното внимание и какви са настроенията сред местното население? „Темата на NOVA“ търси отговорите тази събота, отвеждайки зрителите до Гренландия - територия, към която бившият американски президент Доналд Тръмп прояви открити апетити за контрол.

Ники Василковски ни среща с Юака Люберт - известен гренландски писател, музикант и общественик, който е пазител на инуитската култура и традиции. Люберт е автор на популярната песен „Не, господин Тръмп“, превърнала се в химн на масовите протести срещу намеренията на САЩ да придобият влияние над острова.

„Докато бях млад, пишех протестни песни срещу датската колонизация. Сега хората постоянно ме питаха няма ли да напиша нещо за американците и президента Тръмп. Така се роди една простичка песен за него и за всичко, което причинява не само на Гренландия, но и на целия свят“, споделя Люберт пред камерата на NOVA.

Въпреки че географски Гренландия е част от северноамериканския континент, Люберт подчертава силната историческа връзка с Дания, която продължава вече над 300 години. Той припомня, че американските доктрини за контрол над острова датират още от XIX век, но местните жители винаги са казвали „твърдо не“ на подобни претенции.

На острова живеят около 56 000 души, като 90% от тях са с инуитски корени. Тези хора, калени от суровия арктически климат, не възприемат себе си като собственици, а като пазители на земята си. Именно това дълбоко разбиране за принадлежност остава неразбрано от чужденците, подхождащи с предубеждение към региона.

