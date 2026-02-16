Предупреждение за потенциално опасно време и в следващото денонощие. За части от България са обявени жълт и оранжев код.

Най-сериозна ше обстановката в Северозападна България, където се очаква значителна снежна покривка – между 20 и 30 сантиметра. В най-южните и югоизточните райони на страната пък прогнозите са за интензивни валежи от дъжд, като количествата могат да достигнат 50–60 литра на квадратен метър за денонощието.

Снимка: НИМХ

Настъпва рязко застудяване

В Източна България ще има условия за силни и на места бурни пориви на вятъра, което допълнително ще усложни метеорологичната обстановка. Валежите ще започнат още в ранните часове на утрешния ден.