Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна)
Март идва със слънце и усещане за пролет
Прогноза за времето (28.02.2026 - обедна)
Слънчев Тодоровден и пролетни температури в цялата страна
Прогноза за времето (27.02.2026 - обедна)
Прогноза за времето (27.02.2026 - сутрешна)
Прогноза за времето (26.02.2026 - обедна)
В Северозападна България се очаква значителна снежна покривка – между 20 и 30 см
Предупреждение за потенциално опасно време и в следващото денонощие. За части от България са обявени жълт и оранжев код.
Най-сериозна ше обстановката в Северозападна България, където се очаква значителна снежна покривка – между 20 и 30 сантиметра. В най-южните и югоизточните райони на страната пък прогнозите са за интензивни валежи от дъжд, като количествата могат да достигнат 50–60 литра на квадратен метър за денонощието.
В Източна България ще има условия за силни и на места бурни пориви на вятъра, което допълнително ще усложни метеорологичната обстановка. Валежите ще започнат още в ранните часове на утрешния ден.
