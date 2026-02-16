Украйна е възстановила контрола върху 201 кв. км територия от Русия в периода между 11-ти и 15-ти февруари, възползвайки се от прекъсване на достъпа на руските сили до сателитната система Starlink. Това показва анализ на АФП, базиран на данни от Институт за изследване на войната.

Според анализа върнатата територия е почти равна на руските завоевания за целия месец декември и представлява най-голямата площ, отвоювана от силите на Киев за толкова кратък период, откакто започна украинското контранастъпление през юни 2023 г.

От ISW посочват, че успехът вероятно е свързан с проблеми в комуникацията на руските части. „Тези украински контраатаки вероятно се възползват от скорошното блокиране на достъпа на руските сили до Starlink, което според руски военни блогъри причинява проблеми в комуникацията и командването на бойното поле“, се казва в анализа.

Институтът работи съвместно с Critical Threats Project - друг американски аналитичен център, който също следи развитието на войната.

Експертите отбелязват, че прекъсването на достъпа до сателитни комуникации може значително да затрудни координацията на военни операции, което да даде възможност на украинските сили да предприемат по-ефективни контраатаки.

