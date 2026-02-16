След преговорите с Иран, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще останат в Женева, за да участват в нов кръг от преговори между Русия и Украйна. През януари и началото на февруари разговори се проведоха на два пъти в Абу Даби, но до съществен пробив така и не се стигна.

Кремъл обяви нов кръг преговори за Украйна в Женева

Основен проблем остават териториалните претенции. Русия продължава да настоява да получи дори области, над които няма контрол, докато Украйна определя идеята за отстъпване на територии като „абсурдна“. САЩ поставиха неофициален срок до юни 2026 г. за постигане на финално мирно споразумение.

"Нека си спомним изявлението на Путин, че водач на руската делегация преговарящи е Медински. Това беше обявено още преди първите преговори в Абу Даби. Той не взе участие в предишните два кръга преговори, защото се обсъждах аспектите на сигурността и военните", смята Дмитрии Песков, говорител на Кремъл. Според него Костюков бил начело на групата. "Този път, идеята е да се обсъждат по-широк кръг от теми, включително най-важните, а присъствието на главния преговарящ Медински е ключово", допълни Песков.

Цивилните жертви в Украйна са се увеличили значително през 2025-та година. Това показват обществено достъпните данни за броя на убитите и ранените. Руските удари са убили 2248 мирни жители. Ранените са повече от 12 хил. Това е ръст от 26% спрямо 2024-та. Експертите, които са анализирали данните казват, че по-големият брой цивилни жертви е заради все по-честите удари на Русия върху гъстонаселени райони и граждански обекти.

Редактор: Дарина Методиева