Български гражданин беше осъден във федерален съд в Остин на 38 месеца лишаване от свобода, като присъдата се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста. Това съобщи федералният прокурор за Западния окръг на Тексас Джъстин Р. Симънс.

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров започнал работа в българска компания, която била създадена с цел да подпомогне две руски компании да придобият електронни схеми с повишена устойчивост на радиация и високи температури, произведени в САЩ от базирана в Остин фирма.

По-рано през 2014 г., след анексирането на Крим от Русия, САЩ наложиха експортни ограничения, които забраняват износа на подобни стоки директно за Русия без лиценз от Бюрото за индустрия и сигурност към Министерството на търговията.

През януари 2015 г. компанията получила от доставчик в Остин 16-мегабитов полупроводников чип тип Static Random-Access Memory (SRAM) под формата на вафер. Около месец по-късно компанията подписала договор за доставка на компонентите на руска инженерна фирма.

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара в три отделни плащания. След третия превод българското дружество издало фактура на стойност 158 125 долара за продажбата на компонентите, произведени в Остин. Впоследствие частите били изпратени в Русия в нарушение на правилата за експортен контрол и Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Между май 2014 г. и май 2018 г. по схемата били доставени общо шест вафера на стойност около 497 000 долара. След разрязване един вафер произвежда приблизително 180 отделни чипа.

След като научил за обвиненията от медиите, на 7 февруари 2021 г. Димитров инициирал проверка в офиса на фирмата. В присъствието на нотариус бил съставен протокол, удостоверяващ, че всички закупени компоненти се намират в наличност и не са били изнасяни.

На 6 декември 2022 г. Димитров влязъл в Гърция, без да подозира, че е обявен за издирване. Той бил задържан от гръцките власти и тогава за първи път разбрал, че е издирван от Интерпол по искане за екстрадиция в САЩ“.

Димитров беше обвинен по четири пункта през юли 2020 г. Той беше арестуван през 2022 г., а през август 2024 г. екстрадиран в САЩ с помощта на гръцките власти. На 20 ноември 2025 г. той се призна за виновен, като заяви, че е знаел, че компонентите се транспортират от САЩ през България до Русия и че е съдействал и извлякъл полза от незаконната дейност в качеството си на служител и близък сътрудник на собственика на руската фирма - Илиас Сабиров.

Към момента Сабиров остава в неизвестност. По информация на NOVA, 74-годишнияг баща на Милан Димитров се издирва от американските власти.

Делото беше разгледано от федералния съдия Робърт Питман, който постанови присъдата от 38 месеца, равняваща се на вече изтърпяното време в ареста. Разследването е проведено от Службата за контрол на износа към Министерството на търговията на САЩ и Федералното бюро за разследване с участието на Службата за криминални разследвания към Министерството на отбраната.