Зимните олимпийски игри в Италия продължават да радват феновете на спорта.

Фигурно пързаляне

Едно от най-очакваните събития на Зимните олимпийски игри - фигурното пързаляне при жените, донесе злато за отбора на САЩ. Алиса Лю е новата олимпийска шампионка.

След триумфа тя отпразнува успеха си заедно с японката Ами Накай, която спечели бронза, докато среброто отиде при Каори Сакамото.

Неочаквани обрати и предложение за брак по време на Олимпийските игри

Хокей

Едно от най-големите спортни съперничества в света - това между САЩ и Канада в женския хокей, отново предложи епичен финал. Двата отбора си разпределят олимпийските титли от 1998 година насам.

Канада поведе с 1:0 в третата част, но капитанът на американския отбор Хилари Найт изравни и прати мача в продължения, като се превърна в най-резултатната американска хокеистка в олимпийската история. В продължението Меган Келер отбеляза победния гол и донесе драматичната победа за САЩ.

Ски

Американката Микаела Шифрин спечели олимпийската титла в слалома при жените.

„Пиша си бележки и ги лепя по огледалата вкъщи. Никога не съм разчитала толкова много на това, но през тези две седмици наистина повярвах в силата на мисълта. Целият труд, който полагам ежедневно, е, за да покажа най-доброто от себе си в две спускания на пистата, чувството е невероятно”, разказа Микаела Шифрин пред репортер на Си Ен Ен.

Редактор: Ина Григорова