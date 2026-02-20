Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че американските преговарящи не са настоявали Техеран да прекрати изцяло програмата си за ядрено обогатяване, в разрез с публичните изявления на представители на Вашингтон.

„Ние не сме предлагали каквото и да било спиране, а американската страна не е искала нулево обогатяване”, каза Арагчи в интервю за предаването „Морнинг Джо” по американската телевизия Ем Ес Ен Би Си.

Тръмп даде на Иран срок от 10-15 дни за сключване на сделка за ядрената програма

Иран ще бъде готов да представи на Съединените щати свой проект за ядрено споразумение в следващите дни, заяви Арагчи: „Следващата ми стъпка е да представя проект на възможно споразумение на моите партньори в САЩ. Смятам, че в рамките на следващите два-три дни той ще бъде готов и след окончателно одобрение от моите ръководители ще бъде предаден на Стив Уиткоф“, каза Арагчи, цитиран от АФП.

На 19 февруари Тръмп заяви, че Иран разполага с най-много 15 дни, за да постигне договореност по въпроси, започващи с ядрената му програма, като намекна, че при липса на споразумение Съединените щати биха предприели военни действия.

„Преди всичко трябва да кажа, че няма ултиматум. Ние просто обсъждаме помежду си как може да се стигне до бързо споразумение. А бързото споразумение е нещо, от което и двете страни са заинтересовани“, подчерта иранският външен министър.

Редактор: Мария Барабашка