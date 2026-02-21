Съединените щати са разположили над 60 военни самолета в авиобаза „Мувафак Салти“ в Йордания, съобщава New York Times, позовавайки се на сателитни изображения и данни за полети.

По информация на изданието това е приблизително три пъти повече от обичайния брой самолети, които се намират в базата. Посочва се още, че машините могат да бъдат разположени в хангарите. От неделя насам на обекта са кацнали най-малко 68 транспортни самолета. Сред разположената техника има изтребители пето поколение F-35, както и дронове и хеликоптери.

Според The New York Times засиленото военно присъствие може да е знак, че САЩ разглеждат базата като „ключов център за военно планиране при евентуални удари срещу Иран“.

Тръмп даде на Иран срок от 10-15 дни за сключване на сделка за ядрената програма

По-рано заместник министър-председателят и външен министър на Йордания Айман Сафади заяви, че страната му няма да се превърне в плацдарм за военни действия срещу Иран.

Източници от Йордания са заявили пред The New York Times, че се надяват преговорите да предотвратят военни действия в региона. По думите им американските самолети са разположени в базата в рамките на отбранително споразумение между двете държави.

Доналд Тръмп намекна за възможността от удар срещу Иран в следващите дни. В петък той заяви пред репортери, че обмисля военни действия с цел да окаже натиск върху иранските власти да преговарят по условията на ядрената програма на страната.

Източници от Белия дом по-рано разкриха пред The New York Times и CNN, че САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд. По време на първото заседание на т.нар. Съвет за мир Тръмп заяви, че САЩ „може би“ ще постигнат споразумение с Иран. Той постави и краен срок от 10 до 15 дни.

Редактор: Цветина Петкова