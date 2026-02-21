Десетки хиляди загинали, милиони разбити съдби и цели градове, сринати до основи. Три години след разрушителното земетресение в Турция животът бавно се завръща в най-тежко засегнатите райони. Нови сгради се издигат над прахта, а оцелелите започват да се връщат по родните си места, но спомените от трагедията продължават да преследват хората.

В специален репортаж на NOVA, журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Алкюрди разказват разтърсващите истории на оцелелите, които се опитват да изградят живота си наново.

„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”

„Не мога да го забравя. Загубихме толкова много животи само за няколко секунди“, споделя един от тях.

Въпреки възстановяването и надеждата, хиляди семейства все още живеят във временни домове, а душевните рани остават. Истории за загуба, оцеляване и сила - три години след бедствието Турция продължава да търси пътя си към възраждането.

Три години от опустошителните земетресения в Турция

Гледайте „Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.