Снимка: Стопкадър
-
Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост
-
Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)
-
„Еврото - въпроси и отговори”: В кои сектори забелязваме най-сериозно поскъпване
-
След обилните дъждове: Частично бедствено положение в две общини и залети пътища в Хасковско (СНИМКИ)
-
9 стъпала до свободата: Да помогнем на Яна да излезе от затвора на собствения си дом
-
„Останали стотинки вкъщи“: Как малки и големи се борят да спасят своя храм, който се руши
Три години след опустошителния трус: Турция се изправя от руините, но болката остава
Десетки хиляди загинали, милиони разбити съдби и цели градове, сринати до основи. Три години след разрушителното земетресение в Турция животът бавно се завръща в най-тежко засегнатите райони. Нови сгради се издигат над прахта, а оцелелите започват да се връщат по родните си места, но спомените от трагедията продължават да преследват хората.
В специален репортаж на NOVA, журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Алкюрди разказват разтърсващите истории на оцелелите, които се опитват да изградят живота си наново.
„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”
„Не мога да го забравя. Загубихме толкова много животи само за няколко секунди“, споделя един от тях.
Въпреки възстановяването и надеждата, хиляди семейства все още живеят във временни домове, а душевните рани остават. Истории за загуба, оцеляване и сила - три години след бедствието Турция продължава да търси пътя си към възраждането.
Три години от опустошителните земетресения в Турция
Гледайте „Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Последвайте ни