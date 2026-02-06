Днес се навършват три години от най-опустошителните земетресения в съвременната история на Турция. При смъртоносното природно бедствие в югоизточната част на страната загинаха общо 53 537 души, а 107 213 бяха ранени. Съседна Сирия също бе засегната, като там загинаха около шест хиляди души. Милиони хора останаха без домове, след като цели градове бяха изравнени със земята. По данни на Дирекцията по комуникации на турското президентство 800 000 са разрушените или силно засегнатите сгради при трусовете.

► Хронология на трагедията

Три силни земетресения бяха регистрирани на 6 февруари 2023 г. Първият трус със сила 7,7 бе в 4:17 ч. местно време (3:17 ч. българско време) с епицентър в град Пазарджък, окръг Кахраманмараш. В 4:36 ч. град Ислахийе (окръг Газиантеп) бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,4. В 13:24 ч. местно време бе регистрирано земетресение със сила 7,6 в град Елбистан, окръг Кахраманмараш. В страната бе обявен седемдневен национален траур.

Три години от опустошителния трус в Турция: Как живеят хората в засегнатите райони

Десетки хиляди спасители от Турция и цял свят, включително от България, участваха в усилията за спасяване на затрупаните под руините хора и домашни любимци.

► Пътят към възстановяването

Три години след бедствието регионът е превърнат в огромна строителна площадка. Извършва се най-големият жилищен проект в историята на Турция, като в 11-те провинции се изграждат едновременно постоянни жилища. Много нови проекти вече са завършени и отдадени на гражданите, но цели райони все още са потънали в прах, предават турски медии.

Психологическите рани обаче остават дълбоки. Въпреки усилията на държавата за бързо осигуряване на домове и възстановяване на инфраструктурата, много от тези, които са напуснали веднага след трусовете, никога не са се завърнали.

Днес усилията на гражданите и държавните институции са насочени към изграждането на по-безопасни и устойчиви градове, докато нацията продължава да почита паметта на загиналите в „Бедствието на века“.

Редактор: Мария Барабашка