Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри по план за изпращане на кораб - болница в Гренландия. Новината беше обявена в социалните мрежи, като Тръмп заяви, че целта е да се окаже медицинска помощ на хора, които се нуждаят от лечение.

По думите на американския президент корабът ще бъде изпратен, за да „се погрижи за многото хора, които са болни и за които няма кой да се грижи“. Към момента обаче няма официална информация дали инициативата е координирана с Дания, под чийто суверенитет е островът, нито подробности за конкретната мисия.

Може ли да има обтягане на отношенията между САЩ и ЕС заради Гренландия

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Копенхаген, след като Тръмп неколкократно заяви интерес САЩ да придобият Гренландия. Междувременно датският крал Фредерик X посети острова, демонстрирайки подкрепа и единство с местното население.

Редактор: Ралица Атанасова