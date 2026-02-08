Не е ясно дали ще има нова ескалация на конфликта, но изглежда, че напрежението между САЩ и Европа по въпроса за Гренландия е спаднало. Доналд Тръмп оттегли заплахите си за мита и изключи военна сила за превземането на острова.

Ескалация около Гренландия: Тръмп обяви, че няма да се откаже от острова

Американският президент обяснява настояването си за Гренландия с нуждите на САЩ в областта на сигурността и с факта, че Русия и Китай също проявяват интерес към Арктика.

Подробностите по темата - гледайте във видеото на "Дойче Веле".

