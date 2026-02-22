Проливни дъждове през последните дни предизвикаха сериозни последици в Южна България, където многократно повишените речни нива и натрупаните валежи доведоха до частично обявяване на бедствено положение в няколко общини.

В района на Ардино критичната ситуация със скока на нивото на река Арда направи опасен мостов участък непроходим и прекъсна транспортната връзка за шест населени места, докато в Гълъбово празник беше отменен заради наводнени улици и дворове след преливането на местна река. В Хасковско проливният дъжд повиши водните нива на река Хасковска с над два метра, предизвиквайки залети пътища и дворове в населени райони. Река Янтра също се покачи значително, но без да предизвика бедствие. Системно наблюдение на язовирите и контролни мерки продължават, за да се предотвратят нови инциденти и допълнителни щети.

След обилните дъждове: Частично бедствено положение в две общини и наводнени пътища и дворове в Хасковско (СНИМКИ)

В неделя обстановката на територията на община Харманли започва да се нормализира.

След 3:00 часа нивото на река Харманлийска е започнало бавно да спада. Опасността не е преминала поради покачването на нивото на Марица, което може да доведе до забавяне на оттичането на Харманлийска при вливането ѝ. Нивото на река Бисерска също спада.

Получен е един сигнал от жител на кв. „Тракия“ за наводнено мазе.

В късните часове на вчерашния ден се наблюдаваше покачване на нивото в шахтите в най-ниските части на града.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка.

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове.

Екипите са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено могат да получат още 1550 евро.

По разпореждане на министър Адемов екипите ще посетят пострадалите в хасковска област, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията.

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.