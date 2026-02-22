Министерството на вътрешните работи на Гърция и Google подписаха нов меморандум за сътрудничество, фокусиран върху обучението на служители на публичната администрация в областта на изкуствения интелект, предаде АНА-МПА за БТА.

Очаква се проектът да приключи до 31 декември 2026 г., като даде възможност на повече обучаващи се да задълбочат знанията си за използването на изкуствен интелект. Изпълнителните органи са Националният център за публична администрация и местно самоуправление и Институтът за обучение.

От 2019 г. Министерството на вътрешните работи обучава държавни служители за основни и разширени цифрови умения, както и за използване на изкуствен интелект. Очаква се участието да достигне 85 772 души през тригодишния период от 2023 до 2025 г.

