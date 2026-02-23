Зимните олимпийски игри в Италия официално бяха закрити. Церемонията се проведе в древната „Арена ди Верона” и беше озаглавена „Красота в действие“.

17 дни. Близо 3 хиляди атлети, 116 комплекта медали и един грандиозен финал.

Лора Христова ще дари състезателния си екип на Олимпийския музей в Лозана

„Тази историческа арена напомня за Древна Гърция. Пристигнахме от Чили“, заяви Джордж.

На церемонията по закриването трикольорът развя биатлонистката Лора Христова. Специалистите я определиха като сензацията на Игрите.

Снимка: gettyimages

„Това е моята страст и го правя наистина с любов“, сподели Лора Христова.



„Лора се оказа, че е един страхотен снайперист. Настръхнала съм в момента, докато говоря. Тук, в нашата редакция, се радвахме, скачахме, викахме, надявахме се всяка една стрелба да бъде точна. За медала на Лора бяхме притихнали и до последно не знаехме какво ще се случи“, разказва спортният журналист Велислава Миланова.

Но на Олимпиадата изгря не само звездата на Лора. „Огромно щастие, с което бях благословен - да взема олимпийски медал. Изключително съм щастлив“, заяви Тервел Замфиров.

Тервел Замфиров сложи края на 20-годишното чакане за отличие.

Снимка: gettyimages

„За първи път, или поне аз самият - от много години не си спомням да сме отивали на Зимни олимпийски игри с по-голяма кошница – да очакваме няколко медала. Аз самият при едно гостуване в NOVA телевизия” прогнозирах три медала. Оценката я дава историята и тя е, че това е една от най-успешните Олимпиади за България след Солт Лейк Сити“, категоричен е Никола Ибришимов, спортен журналист.

Освен двата медала, българските атлети влязоха и четири път в топ 10. Според Никола Ибришимов разковничето за успехите се крие в манталитета.



„Бащата на Тервел и Малена – Анатолий, беше казал нещо, което много ме впечатли: „Аз съм ги накарал още от малки, когато отиват на състезание, да се чувстват като на празник. Да не мислят, че победата е самоцел и че единственото важно нещо, когато отидеш на състезание, е да спечелиш. Не!“, разказа Ибришимов.

Снимка: gettyimages

Защото най-голямата победа е друга. „Когато България и нашият флаг се развява навсякъде по света, изпитваш една особена гордост, нещо, което те зарежда отвътре. Надявам се в трудния ни живот и във всичко, което ни заобикаля, спортистите да бъдат тази обединителна сила“, изрази надежда спортният журналист Велислава Миланова.