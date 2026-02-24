Представители на САЩ са се срещнали вчера в Женева с руска делегация и ще се срещнат днес с китайска делегация за разговори за изработване на потенциално многостранно споразумение за контрол на ядрените оръжия, заяви високопоставен служител на американския Държавен департамент.

САЩ призовават за ново по-широко споразумение за контрол на ядрените оръжия, което да включва не само Русия, но и Китай, след като срокът на действие и последният договор между Вашингтон и Москва в тази сфера - "Нов СТАРТ" изтече.

Тръмп: Необходима е ядрена сделка, която да замени договора „Нов СТАРТ“ с Русия

Китайският посланик за специални поръчения по въпросите на разоръжаването Шън Цзян каза по-рано този месец, че страната му няма да участва в нови преговори с Москва и Вашингтон за контрола на ядрените оръжия на този етап. Засега не е ясно дали преговорите ще бъдат официални.

