Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че дискусиите с Москва ще продължат
Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на руския си колега Владимир Путин да удължи ограниченията за разполагането на стратегически ядрени оръжия, след изтичането на договора „Нов СТАРТ“, който ги контролираше в продължение на повече от две десетилетия.
Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали. „Вместо да разширяваме „Нов СТАРТ“ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано, нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново такова, което да трае задълго в бъдещето“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Кремъл: Светът ще се окаже в опасна ситуация - изтича договорът за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия
Той очевидно визира решението на Путин от 2023 г. да спре инспекциите на място и други мерки, предназначени да уверят всяка от страните, че отсрещната спазва договора. Тръмп настоява в новия вариант да бъде включен и Китай, който разработва най-бързо нови ядрени оръжия.
В публикацията си Тръмп не посочи кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че дискусиите с Москва ще продължат.
„Нов СТАРТ" беше договорено между САЩ и Русия през 2010 г. и влезе в сила година по-късно. То ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна, а този на ракетите и бомбардировачите - до 700.
