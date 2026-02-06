Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на руския си колега Владимир Путин да удължи ограниченията за разполагането на стратегически ядрени оръжия, след изтичането на договора „Нов СТАРТ“, който ги контролираше в продължение на повече от две десетилетия.

Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали. „Вместо да разширяваме „Нов СТАРТ“ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано, нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново такова, което да трае задълго в бъдещето“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Кремъл: Светът ще се окаже в опасна ситуация - изтича договорът за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия

Той очевидно визира решението на Путин от 2023 г. да спре инспекциите на място и други мерки, предназначени да уверят всяка от страните, че отсрещната спазва договора. Тръмп настоява в новия вариант да бъде включен и Китай, който разработва най-бързо нови ядрени оръжия.

В публикацията си Тръмп не посочи кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че дискусиите с Москва ще продължат.

„Нов СТАРТ“ беше договорено между САЩ и Русия през 2010 г. и влезе в сила година по-късно. То ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна, а този на ракетите и бомбардировачите - до 700.

Редактор: Цветина Петкова