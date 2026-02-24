Ливанският външен министър заяви във вторник, че страната му се опасява от израелски удари по ключова инфраструктура, ако напрежението с Иран се изостри, след като Израел засили атаките си срещу подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула”.

„Има признаци, че израелците могат да нанесат много тежки удари при ескалация, включително по стратегическа инфраструктура като летището. В момента полагаме дипломатически усилия, за да поискаме, дори в случай на ответни действия, цивилни обекти да не бъдат взети на прицел. Тази война не ни засяга”, заяви външният министър Юсуф Раджи в Женева.

Напрежението между САЩ и Иран: Очакват ли се скоро военни действия

Изказването му идва на фона на мащабно струпване на американски военни сили в Близкия изток. В понеделник Иран се закани да отвърне „яростно” на всяка атака от страна на САЩ и отново предупреди за регионален конфликт в отговор на последната заплаха за удари от страна на президента Тръмп.

Ливански представител, пожелал анонимност, коментира, че „това, от което се страхуват ливанците, е верижна реакция: американски удар срещу Иран, ответен удар на „Хизбула” срещу Израел, последван от масиран израелски отговор”. Израел продължава редовните си удари по Ливан въпреки примирието от ноември 2024 г., което трябваше да сложи край на повече от година военни действия с „Хизбула”.

Миналия петък Израел извърши смъртоносни удари по обекти, които определи като позиции на „Хизбула” в Източен Ливан, както и по цели, свързани с палестинската групировка „Хамас”, в южната част на страната.

Редактор: Мария Барабашка