Най-голямата военна армада на САЩ от времето на войната в Ирак през 2003 г. в момента е съсредоточена около Иран. Американският президент Доналд Тръмп говори за преговори. Всички анализатори обаче казват, че ще има удари – въпросът е дали те ще са ограничени, или не.

Защо има военни самолети на софийското летище? Какво ще ни се случи, ако започне война? Иран ще ни смята ли за цел? И може ли да ни достигне? Темата коментира арабистът проф. Владимир Чуков в предаването „Здравей, България”.

Той не вижда причини за притеснение. „Аз гледам на тези неща малко по-глобално. 40% от американските ВВС в момента са в Европа. Иранците имат ракети с обсег над 2000 км. Ние попадаме в този обсег”, обясни проф. Чуков.

Той обаче не очаква ескалация на напрежението. „България е по-далеч от тази невралгична точка. Моето лично усещане е, че това няма да ни се случи”, каза проф. Чуков.

Според него до два дни се очакват официалните предложения на Техеран за това от какво ще се откаже. „Появиха се предположения, че част от нещата, които досега отхвърляха, са склонни да ги приемат. Става въпрос за обогатения на 60% уран, който е около 400 кг. Половината може да бъде изнесен, например към Русия, а другата половина може да се разреди”, коментира проф. Чуков. Има признаци също, че са склонни да приемат предложението за регионално сдружение за производство на обогатен уран, заедно с други държави от региона. Освен това, в последния преговорен кръг се усетило, че иранците са готови да предоставят на американски фирми възможност за инвестиции в техните енергийни сектори.

„В Иран има сериозни структурни промени. Реално управляващият от Нова година насам е Али Лариджани, а не Али Хаменей”, коментира още проф. Чуков.

Темата коментираха и в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и арабист Нина Спасова, председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков и Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”.

Иванджиков обясни, че самолетите на летището в София са танкери, които могат да носят до 38 тона гориво. Те подпомогнат бомбардировачи и други самолети. Дали е учение, или е подготовка за нещо, това могат да кажат военните специалисти, допълни Иванджиков. Обяснението за поправката на шахтите, той не може да си я обясни. „По принцип летището през нощта не работи. Има извънредни полети, когато самолетите закъсняват. Тогава има и такси заради шума”, обясни експертът. По думите му цулта е полетите да са до полунощ и след 05:00–5:30 часа сутринта. През нощта е и времето за технически дейности.

Той смята, че тези самолети са в София, защото летището в Бургас е в ремонт. „Ако работеще, сигурен съм, че щяха да са там”, каза Иванджиков.

„Въпросите са много, отговори едва ли ще получим. Струва ми се сигурно, че нашите бази биха били използвани при една такава въздушна атака, но това ще стане ясно едва след като тя започне”, коментира Нина Спасова. Тя допълни, че в база в Йордания са кацнали над 60 нападателни военни самолети. Според Спасова това е необичайно. „Никой не се съмнява, че ще има удари. Въпросът е кога?Струпването на такава техника в района не може да се размине просто така, без да бъде използвана”, коментира тя.

Според Ивайло Иванов отсрочката от 10-15 дни, която Тръмп даде на Иран за постигане на споразумение, не е случайна. „Според публичната информация до 15 март всички американски военни способности ще бъдат дислоцирани в региона за евентуална бъдеща операция”, каза Иванов.

Официалната информация е, че самолетите-цистерни на летище „Васил Левски” са тук за учение в рамките на НАТО, затова не се изисква съгласие от НС, обясни експертът. Накъде обаче ще се насочат, след приключването на учението, не е ясно. Според Иванов е малко вероятно да няма война.

Редактор: Ина Григорова