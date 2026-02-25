Снимка: БТА/АП
Нападението е извършено пред къща близо до град Гиг Харбър
Четирима души са били убити при нападение с нож във Вашингтон. Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че сигналът за престъплението е получен във вторник сутринта. Според него мъж намушквал хора пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл.
At least four people are dead in a stabbing outside a residence in Washington state, authorities said Tuesday.— ABC News (@ABC) February 24, 2026
The suspect, a 32-year-old man, was shot by a responding deputy and is also dead, according to local police. https://t.co/dC63y0zx1c
При последвалата полицейска акция 32-годишният заподозрян е бил застрелян.
Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Вероятният извършител бил напът да получи ограничителна заповед.
Разследващите все още не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите.Редактор: Ивета Костадинова
