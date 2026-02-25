Нападението е извършено пред къща близо до град Гиг Харбър

Четирима души са били убити при нападение с нож във Вашингтон. Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че сигналът за престъплението е получен във вторник сутринта. Според него мъж намушквал хора пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл. 

При последвалата полицейска акция 32-годишният заподозрян е бил застрелян.

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Вероятният извършител бил напът да получи ограничителна заповед.

Разследващите все още не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите. 

