Един човек е убит, а други двама - тежко ранени, при нападение с хладно оръжие в Сидни. Службите за спешна помощ били извикани в предградие на запад от града към 10.00 ч. местно време по сигнал, че мъж е намушкал няколко души и е избягал. Атаката била извършена на натоварена търговска улица.

Медиците оказали помощ на трима души с тежки наранявания, включително мъж на възраст между 30 и 40 години, който починал на място, съобщи началникът на полицията в Нови Южен Уелс Саймън Гласер. Другите двама пострадали - 22-годишен мъж и 47-годишна жена, са откарани в болница в критично състояние.

След полицейска операция в района малко по-късно е бил арестуван един мъж. "Заподозреният е известен на полицията за дребни престъпления и редица инциденти, свързани с психичното му здраве", каза Гласер и добави, че арестуваният ще се яви в съда по-късно във вторник.

"Разследването е в много ранен етап. Полицията все още не знае какъв е мотивът. Изглежда обаче, че става дума за случайно нападение", добави полицейският шеф, като подчерта, че то е било извършено "точно преди обяд, когато в района е имало много хора".

