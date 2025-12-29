Не се притеснявах за нищо друго, освен за животите, които можех да спася. Това каза Ахмед ал Ахмед - мъжът, който се превърна в национален герой в Австралия, след като повали един от въоръжените нападатели, стоящи зад антисемитската атака на плажа Бондай.

„Моята цел беше просто да взема оръжието от нападателя и да го спра да убие невинни хора“, спомня си той. „Знам, че спасих много хора, но ми е мъчно за загиналите“, добавя ал Ахмед.

Сирийско-австралийският мюсюлманин и собственик на магазин получи международно признание за това, че е обезоръжил един от двамата нападатели, обвинени в извършването на масовата стрелба на 14 декември. Тя е определяна за най-тежката в Австралия от 1996 г. насам.

Събраха дарения от 2,3 млн. долара за мъжа, който спря въоръжения нападател на плажа Бондай

Кадри от охранителни камери показват как той изскача иззад паркирана кола по крайбрежието и поваля един от нападателите на земята, като успешно го обезоръжава преди самият ал Ахмед да бъде ранен.

„Скочих върху гърба му, ударих го. Държах го с дясната си ръка и започнах да отправям предупреждения. Казах му да пусне оръжието, да спре. Всичко се случи много бързо”, разказа ал Ахмед за борбата си да изтръгне оръжието от ръцете на нападателя. „Емоционално усетих една сила в тялото си, в мозъка си. Не исках да виждам убивани хора пред мен, не исках да чувам оръжието му, не исках да виждам хора да крещят и да молят за помощ. Моята душа ме накара да направя това“, обясни ал Ахмед.

Спасители отдадоха почит на жертвите на терористичния акт в Сидни

„Всичко в сърцето ми, в мозъка ми - всичко работеше само за едно - да успея да спася живота на хората”, разказа той.

Стрелбата стана по време на празнуване на Ханука и умишлено е била насочена срещу еврейската общност в Сидни, заявиха австралийски и американски официални лица. 15 души загинаха, а други 40 бяха хоспитализирани с наранявания.

Полицията идентифицира нападателите като 50-годишния Саджид Акрам, който е бил убит от полицаи на място, и неговият 24-годишен син Навийд Акрам.

Редактор: Ивайла Митева