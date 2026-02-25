Снимка: БТА, архив
Румънското външно министерство отговори с остър коментар
Бившият руски президент и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува съобщение в X в характерния си остър стил, изпълнено с обиди към ръководителя на европейската дипломация Кая Калас. В поста си той отправя и заплахи към Европа за възможно нахлуване.
„Кая, русокосият плъх, каза, че работи за това стотици хиляди бивши руски военнослужещи никога да не влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци! Е, те може да влизат в Шенген без визи, ако искат - както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на Отечеството!“, написа Медведев в социалната мрежа.
Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026
На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня, който заяви: „Бивши незначителни държавници, които наричат жена "плъх", е по-добре да бъдат игнорирани. Жените и момичетата в Русия и по света заслужават много по-добро отношение. Показателно е, че докато той разпространява онлайн омраза към жените, жената, която се опитва да омаловажи, обикаля света и формира политики“.Редактор: Ивета Костадинова
