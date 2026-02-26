Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че всяко бъдещо споразумение с Иран трябва да обхваща не само ядрената, но и ракетната ѝ програма. Изявлението му идва, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Техеран разработва ракети, способни да достигнат територията на САЩ.

„Бих казал, че настояването на Иран да не обсъжда балистичните ракети е много, много сериозен проблем“, подчерта Рубио в навечерието на нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран в Женева.

Иран отрече твърденията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

В същото време той се въздържа да определи разговорите като повратна точка, която може да доведе до решение за военни действия. „Президентът Тръмп иска дипломатически решения“, заяви Рубио по време на посещение в карибската държава Сейнт Китс и Невис.

По думите му САЩ се надяват преговорите да бъдат продуктивни. Запитан дали е възможен военен удар срещу Иран, той отговори, че президентът все още не е взел решение.

Преговорите между САЩ и Иран се водят на фона на продължителната криза около иранската ядрена програма. Дипломатическите усилия за сключване на ново споразумение се сблъскват с редица препятствия. Вашингтон настоява за по-широкообхватна сделка, която да включва и иранската балистична програма, както и регионалната дейност на Техеран чрез подкрепяни от него въоръжени групировки. Иран от своя страна поддържа позицията, че ракетната му програма е отбранителна и не подлежи на преговори.

Редактор: Цветина Петкова