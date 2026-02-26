Икономиката на България най-вероятно е нараснала с 2,9 на сто през 2025 година. Това сочат данни в оповестения доклад на ЕБВР за развитиетo на регионите, публикуван на сайта на институцията.

За 2026 г. Европейската банка за възстановяване и развитие прогнозира икономически растеж на страната ни през 2026 г. от 2,7%, а за 2027 г. – 2,6 на сто.

Спрямо предходната прогноза от септември 2025 г. очакванията за миналата година са ревизирани надолу с 0,3 процентни пункта, докато за 2026 г. има минимално повишение от 0,1 процентен пункт.

ЕБВР: Българската икономика ще нарасне с 2.9 % през 2025 г.

За целия регион на Югоизточна Европа очакванията на банката за 2025 г. са икономическият растеж да достигне 1,4 на сто – без промяна спрямо прогнозата през септември миналата година, и до 1,5% през 2026 година – с 0,3 процентни пункта по-малко спрямо оценката през септември 2025 г. За 2027 г. ЕБВР очаква ръст на икономиката за региона от 2,3%.

ЕБВР преразгледа и цялостната си прогноза за регионите, в които инвестира, които обхващат над 35 държави - от Централна и Източна Европа до Централна Азия, както и Южния и Източния средиземноморски регион.

Очаква се темп на ръст на икономиката от 3,4 на сто за миналата година, 3,6% за 2026 г., а за 2027 г. - 3,7 на сто. Прогнозите за миналата година и за 2026 г. са повишени с 0,2 процентни пункта спрямо заложените през септември 2025 г.

ЕБВР понижи прогнозата за икономическия растеж на България

Икономическият растеж в регионите, в които банката работи, остава устойчив, въпреки продължаващото търговско напрежение в световен мащаб, отчита финансовата институция. Геополитическите конфликти и търговските спорове продължават, но според доклада въздействието им върху глобалната търговия е по-ограничено от очакваното.

Инфлацията в регионите на ЕБВР се е забавила до 5,5 на сто към декември 2025 г., подпомогната от по-слаб ръст на заплатите и положителни реални лихвени проценти.

