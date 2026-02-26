Съдът му е забранил и да притежава животно в продължение на пет години

Американец е осъден на 45 дни затвор и една година пробация от съд в Лос Анджелис, след като миналата година разпространил видео, на което се вижда как дава глътка алкохол на хищна птица от защитен вид.
       
Обвинен в жестокост към животни, 25-годишният мъж ще трябва да положи и 20 дни общественополезен труд. Той е осъден да заплати и глоба от 220 долара, както и да премине програма от 24 сеанса за осведомяване относно жестокостта към животни. Съдът му е забранил и да притежава животно в продължение на пет години.

Младият мъж е публикувал през юни 2025 г. видеоклип в YouTube, в който се вижда как налива алкохолна напитка в човката на ястреб на Купър - защитен вид в Калифорния.

Улавянето, притежаването и продажбата на тази птица са забранени от федералния закон. Калифорнийското законодателство също така забранява да се вреди на тези диви животни или да бъдат подлагани на тормоз според Службата за риболов и дива природа.

