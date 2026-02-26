Американец е осъден на 45 дни затвор и една година пробация от съд в Лос Анджелис, след като миналата година разпространил видео, на което се вижда как дава глътка алкохол на хищна птица от защитен вид.



Обвинен в жестокост към животни, 25-годишният мъж ще трябва да положи и 20 дни общественополезен труд. Той е осъден да заплати и глоба от 220 долара, както и да премине програма от 24 сеанса за осведомяване относно жестокостта към животни. Съдът му е забранил и да притежава животно в продължение на пет години.

Man sentenced for pouring alcohol into a hawk’s mouth: https://t.co/dPW20QC90e pic.twitter.com/xyvIr3t9gE — WAVE (@wave3news) February 25, 2026

Младият мъж е публикувал през юни 2025 г. видеоклип в YouTube, в който се вижда как налива алкохолна напитка в човката на ястреб на Купър - защитен вид в Калифорния.

Улавянето, притежаването и продажбата на тази птица са забранени от федералния закон. Калифорнийското законодателство също така забранява да се вреди на тези диви животни или да бъдат подлагани на тормоз според Службата за риболов и дива природа.

A California man has been sentenced to 45 days in jail for giving his hawk friend a Buzz Ball. pic.twitter.com/L09rKgpl6u — Pubity (@pubity) February 25, 2026

