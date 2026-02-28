След като САЩ и Израел удариха Иран, ще се стигне ли до смяна на режима? Темата коментира пред NOVA вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланик в Съединените щати Елена Поптодорова.

Тя смята, че този път ще се стигне до смяна на режима в Иран. Според нея опитите за преговори досега са се проваляли.

Поптодорова обясни, че исканията към Иран са три. Това са искания и на европейските страни.

„Първото е ограничаване на обогатяването на уран. Там се говори вече за стотици килограми обогатен уран, неизвестно къде е скрит. Това вече е голяма опасност от създаване на ядрена бомба от страна на Иран”, обясни Елена Поптодорова.

„Балистичната програма на Иран. Говорят за 140 ракети, изстреляни срещу Израел. Така че тази програма е много напреднала. Твърди се, че в рамките на месец Иран произвежда около 100 балистични ракети. Това е второто условие, което очакваме да бъде договорено”, обясни тя.

„Третото е подкрепата на така наречените „проксита“ – тези терористични организации, „Хизбула”, „Хамас“. И хутите, които в момента са в някаква дискретна позиция, няма признаци на активност. „Ормузкия проток“ е в техни ръце”, коментира Поптодорова.

Според нея ответният удар на Иран е бил тежка стратегическа грешка. „Удари именно умерените държави в региона като ответна мярка. Тези държави не бяха крайни спрямо Иран – дори бяха изразители на позицията на Иран и посредници във всички тези разговори. За съжаление, това ще има цена, която Иран ще плати. Действията на аятоласите в момента са в грешната посока. Няма никакви изгледи за готовност за преговори”, коментира тя.

