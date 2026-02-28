Три жилищни сгради в столицата на Бахрейн - Манама, и в провинция Мухарак са били повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.

🔴Bahrain 🇧🇭 | A building is on fire in Manama following the Iranian attack. pic.twitter.com/0TSc46k7DX — Kivu Info/24 (@Kivuinfo24) February 28, 2026

Иран е извършил ответни удари в целия богат на петрол Персийски залив след действията на САЩ и Израел, разклащайки регион, дълго смятан за оазис на мир и сигурност.

„Няколко жилищни сгради в Манама бяха цели на нападения. Екипи на Гражданска защита продължават да гасят пожари и да провеждат спасителни операции на засегнатите места“, се казва в изявление на Вътрешното министерство на Бахрейн.

Революционната гвардия на Иран обяви, че е насочила удари към Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн. Властите в залива съобщиха, че американската база е била ударена от ракета.

Посолството на САЩ в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март. Правителството в близкоизточната страна пък съобщи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до второ нареждане.

