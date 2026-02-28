Видео: Ройтерс
Екипи на Гражданска защита продължават да гасят пожари и да провеждат спасителни операции на засегнатите места
Три жилищни сгради в столицата на Бахрейн - Манама, и в провинция Мухарак са били повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.
🔴Bahrain 🇧🇭 | A building is on fire in Manama following the Iranian attack. pic.twitter.com/0TSc46k7DX— Kivu Info/24 (@Kivuinfo24) February 28, 2026
Иран е извършил ответни удари в целия богат на петрол Персийски залив след действията на САЩ и Израел, разклащайки регион, дълго смятан за оазис на мир и сигурност.
„Няколко жилищни сгради в Манама бяха цели на нападения. Екипи на Гражданска защита продължават да гасят пожари и да провеждат спасителни операции на засегнатите места“, се казва в изявление на Вътрешното министерство на Бахрейн.
“Iran carried out a missile attack in Manama, Bahrain; a horrific video of the attack on Era Tower has surfaced!”— RISHABH KUMAR RICKY🇮🇳 (@Rishabh_Thakur1) February 28, 2026
#WorldWar3 #Iran #tehran #Israel #TelAviv pic.twitter.com/0yL1UPuIsk
Революционната гвардия на Иран обяви, че е насочила удари към Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн. Властите в залива съобщиха, че американската база е била ударена от ракета.
Close-up footage shows Iranian 'Shahed' drone striking high-rise building in Bahrain.#Israel #Iran #Tehran #DUBAI @grok is it true? pic.twitter.com/y3S2aY2C2F— Krishan (@Krishan_753) February 28, 2026
Посолството на САЩ в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март. Правителството в близкоизточната страна пък съобщи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до второ нареждане.Редактор: Иван Петров
