Екипи на Гражданска защита продължават да гасят пожари и да провеждат спасителни операции на засегнатите места

Три жилищни сгради в столицата на Бахрейн - Манама, и в провинция Мухарак са били повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.

Иран е извършил ответни удари в целия богат на петрол Персийски залив след действията на САЩ и Израел, разклащайки регион, дълго смятан за оазис на мир и сигурност.

„Няколко жилищни сгради в Манама бяха цели на нападения. Екипи на Гражданска защита продължават да гасят пожари и да провеждат спасителни операции на засегнатите места“, се казва в изявление на Вътрешното министерство на Бахрейн.

Революционната гвардия на Иран обяви, че е насочила удари към Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн. Властите в залива съобщиха, че американската база е била ударена от ракета.

Посолството на САЩ в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март. Правителството в близкоизточната страна пък съобщи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до второ нареждане.

Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking